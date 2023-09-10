Днепровский кондитер сделал 15 кг торт в виде телевизора

Об этом говорится на странице Дмитрия Никифоренко в соцсети Facebook.
Мое новое сладкое произведение — полноразмерный телевизор 40″. Вес торта – 15 кг. Размеры 90 см х 50 см, — пишет кондитер на своей странице.
Начинка торта сделана из сливочного бисквита, крем-чиза и персика.
Украсил свое произведение кондитер с помощью сахарной бумаги и сахарной пасты. Все элементы десерта съедобны.
В комментариях люди отмечают креативный подход мужчины и размеры торта.
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Вчера, около 20 часов вечера, на поле в пгт Софиевка…
Житель города Кривой Рог был разоблачен волынскими оперативниками.
Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.
Сообщение о правонарушении поступило в полицию еще 8 сентября.
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