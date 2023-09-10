Днепровский кондитер сделал 15 кг торт в виде телевизора

Кондитер з Дніпра зробив величезний торт у вигляді плазмового телевізора.

Об этом говорится на странице Дмитрия Никифоренко в соцсети Facebook.

Мое новое сладкое произведение — полноразмерный телевизор 40″. Вес торта – 15 кг. Размеры 90 см х 50 см, — пишет кондитер на своей странице.

Начинка торта сделана из сливочного бисквита, крем-чиза и персика.

Украсил свое произведение кондитер с помощью сахарной бумаги и сахарной пасты. Все элементы десерта съедобны.

В комментариях люди отмечают креативный подход мужчины и размеры торта.

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