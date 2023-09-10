Житель Кривого Рога торговал оружием на Волыни

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Волынской области.
Муж уже ранее был судим за аналогичные правонарушения и отбывает условное наказание за незаконный сбыт оружия.
Задокументированы факты реализации оружия, в частности, пистолетов. Все оружие отправлено на экспертизу.
Следователи провели обыск в квартире подозреваемого в Кривом Роге.
Были изъяты пистолеты, патроны, мобильные телефоны и разные комплектующие для переработки оружия.
Мужчине объявили о подозрении по статье 263 УКУ (сбыт огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).
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