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На Днепропетровщине мужчина избил соседа и сбежал из собственного дома

Сегодня 11:43
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Сообщение о правонарушении поступило в полицию еще 8 сентября.

Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина избил соседа и сбежал из собственного дома

Полицейские отделения полиции №3 Каменского РУП установили, что потерпевший был у своего соседа дома.

Хозяин дома, 60-летний мужчина поругался с 38-летним соседом и у них возник конфликт.

В результате столкновения хозяин руками и ногами жестоко избил гостя по голове.

Уже без сознания сосед 60-летний мужчина вытащил на улицу и скрылся с места преступления.

Потерпевший находится в реанимации. Владельца дома задержали и сообщили о подозрении по ч.1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ, продолжается следствие.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина избил соседа и сбежал из собственного домаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине мужчина избил соседа и сбежал из собственного домаРусский

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