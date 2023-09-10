На Днепропетровщине мужчина избил соседа и сбежал из собственного дома

Полицейские отделения полиции №3 Каменского РУП установили, что потерпевший был у своего соседа дома.
Хозяин дома, 60-летний мужчина поругался с 38-летним соседом и у них возник конфликт.
В результате столкновения хозяин руками и ногами жестоко избил гостя по голове.
Уже без сознания сосед 60-летний мужчина вытащил на улицу и скрылся с места преступления.
Потерпевший находится в реанимации. Владельца дома задержали и сообщили о подозрении по ч.1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ, продолжается следствие.
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