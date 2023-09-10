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На Днепропетровщине комбайн загорелся посреди поля

Сегодня 10:35
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Вчера, около 20 часов вечера, на поле в пгт Софиевка Криворожского района загорелся комбайн.

Новости Днепра про На Днепропетровщине комбайн загорелся посреди поля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию к месту происшествия пожарные установили, что во время работы на поле произошло возгорание моторного отсека комбайна «John Deere 9600», — пишут на странице спасателей.

Пожар удалось полностью потушить менее чем через час.

К счастью, погибших и травмированных нет.

Летом и осенью такие случаи не редкость, часто комбайны горят из-за жары или неисправимости двигателя.

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