На Днепропетровщине комбайн загорелся посреди поля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
По прибытию к месту происшествия пожарные установили, что во время работы на поле произошло возгорание моторного отсека комбайна «John Deere 9600», — пишут на странице спасателей.
Пожар удалось полностью потушить менее чем через час.
К счастью, погибших и травмированных нет.
Летом и осенью такие случаи не редкость, часто комбайны горят из-за жары или неисправимости двигателя.
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Козенко Антон
Автор:
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