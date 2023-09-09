В Днепре в парке устроили пенную вечеринку (ВИДЕО)

Сегодня, 9 сентября, в Днепре устроили инвенты ко Дню города. На некоторые из них вы еще успеваете.
В этот день запланировали развлекательное мероприятие ко Дню города в парке Писаржевского. Когда – 15:00–18:00
Ежегодная молодежная акция «Тарелка счастья-2023» и мероприятие ко Дню города в парке им. Шевченко. Когда – 16:00–18:00
Развлекательное мероприятие ко Дню города в сквере им. О.Усачева. Когда – 15:00–18:00
Праздник для детей «День города» в сквере «Амурский парк» Когда – 16:00
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