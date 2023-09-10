Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии — Лисак

Российские войска ночью обстреливали Никопольскую общину.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Стрелял из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетело с десяток снарядов, — пишет в своем Telegram-канале Лысак.

Также повреждено коммунальное предприятие, раненых и жертв среди городского населения нет.

В других районах области обстрелов ночью не было. Тревогу объявляли один раз в ночь.

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