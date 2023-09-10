Ночью враг обстреливал Никополь из тяжелой артиллерии — Лисак

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Стрелял из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетело с десяток снарядов, — пишет в своем Telegram-канале Лысак.
Также повреждено коммунальное предприятие, раненых и жертв среди городского населения нет.
В других районах области обстрелов ночью не было. Тревогу объявляли один раз в ночь.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
Известная днепрянка Ярослава Магучих победила на последнем этапе Бриллиантовой лиги…
Ночью вблизи поселка городского типа Божедаровка Каменского района произошло ДТП,…
В Днепре на ярмарке устроили пенную вечеринку.
В Днепре снова предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Известная днепрянка Ярослава Магучих победила на последнем этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе перед суперфиналом.
Российские войска 4 раза атаковали Никопольский район за день.
Ночью вблизи поселка городского типа Божедаровка Каменского района произошло ДТП, в результате которого сгорел автомобиль.
В Днепре жестоко убили музыканта местной филармонии Александра Петрова.
В Днепре на ярмарке устроили пенную вечеринку.
В Днепре снова предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.
Важно знать.
Мужчина познакомился с женщиной, но в конце свидания обокрал.
Огонь охватил 600 квадратных метров фермы в Днепровском районе.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!