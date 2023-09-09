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Днепрянка Ярослава Магучих взяла «золото» в Брюсселе

Сегодня 19:59
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Известная днепрянка Ярослава Магучих победила на последнем этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе перед суперфиналом.

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Украинка победила с показателем 2.00 метра. Это даже меньше личного рекорда Ярославы.

Второе место заняла Ангелина Топич (1.97 метра), третье – австралийка Элеанора Паттерсон (1.94 метра).

В соревнованиях принимала участие еще одна наша соотечественница Ирина Геращенко. К сожалению, Ирина заняла 4 место и не смогла завоевать медали.

Ярослава уже стала чемпионкой мира с результатом 2.02 метра и надеется только улучшить свои результаты.

Финал Бриллиантовой лиги состоится в США, 16-17 сентября.

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