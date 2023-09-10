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На Дніпропетровщині комбайн загорівся посеред поля

Сьогодні 10:35
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Вчора, близько 20 години вечора, на полі у смт Софіївка Криворізького району загорівся комбайн.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині комбайн загорівся посеред поля

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що під час роботи на полі, сталося займання моторного відсіку комбайна «John Deere 9600», – пишуть на сторінці рятувальників.

Пожежу вдалося повністю загасити менше ніж за годину. 

На щастя, загиблих та травмованих немає. 

Влітку і восени такі випадки не рідкість, часто комбайни горять через спеку або невиправність двигуна.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині комбайн загорівся посеред поляУкраїнська

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