На Дніпропетровщині комбайн загорівся посеред поля

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що під час роботи на полі, сталося займання моторного відсіку комбайна «John Deere 9600», – пишуть на сторінці рятувальників.
Пожежу вдалося повністю загасити менше ніж за годину.
На щастя, загиблих та травмованих немає.
Влітку і восени такі випадки не рідкість, часто комбайни горять через спеку або невиправність двигуна.
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Козенко Антон
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