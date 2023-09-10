Дніпровський кондитер зробив 15 кг торт у вигляді телевізора
Кондитер з Дніпра зробив величезний торт у вигляді плазмового телевізора.
Про це сказано на сторінці Дмитра Никифоренко у соцмережі
Facebook.
Мій новий солодкий витвір — повнорозмірний телевізор 40″. Вага торта – 15 кг. Розміри 90 см х 50 см, — пише кондитер на своїй сторінці.
Начинка торта зроблена з вершкового бісквіта, крем чіза та персика.
Прикрасив свій витвір кондитер за допомогою цукрового папера та цукрової пасти. Усі елементи десерту їстівні.
В коментарях люди відмічають креативний підхід чоловіка та розміри торта.
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