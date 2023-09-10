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  • На Дніпропетровщині вчителька відсвяткувала свій 102-й день народження

На Дніпропетровщині вчителька відсвяткувала свій 102-й день народження

Сьогодні 15:49
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Легендарну довгожительку з міста Покров Дніпропетровської області привітали місцеві чиновники.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вчителька відсвяткувала свій 102-й день народження

Своє 102 день народження святкувала вчителька математики Неоніла Киріянівна Горбенко.

Жінка має 60 років педагогічного стажу, з яких понад сорока у СЗШ№2.

Неоніла Киріянівна закінчила школу ще у 1941 році і вже переживає другу страшну війну у своєму житті.

Незламна жінка і зараз надихає жителів міста.

Легендарна вчителька пішла на лише відпочинок у 89 років і продовжувала давати додаткові заняття для учнів.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вчителька відсвяткувала свій 102-й день народженняУкраїнська

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