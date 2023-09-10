На Дніпропетровщині вчителька відсвяткувала свій 102-й день народження

Своє 102 день народження святкувала вчителька математики Неоніла Киріянівна Горбенко.
Жінка має 60 років педагогічного стажу, з яких понад сорока у СЗШ№2.
Неоніла Киріянівна закінчила школу ще у 1941 році і вже переживає другу страшну війну у своєму житті.
Незламна жінка і зараз надихає жителів міста.
Легендарна вчителька пішла на лише відпочинок у 89 років і продовжувала давати додаткові заняття для учнів.
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