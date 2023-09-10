В Кривом Роге появилась передвижная медплощадка: планируют сделать и в Днепре

В Кривом Роге работает передвижная медицинская площадка.
Здесь можно получить консультацию врача, сделать флюорографическое обследование, тест на ВИЧ-инфекцию и через 15 минут получить результат, тест на вирусный гепатит-С, вирусный гепатит-В, сифилис, измерить давление, — сообщил глава ДОР в своем Telegram-канале.
В будущем такие же площадки планируют устроить и в других городах и населенных пунктах Днепропетровщины.
Сегодня в 10 больницах Днепра можно пройти обследование на КТ при наличии электронного направления.
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