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  • В Кривом Роге появилась передвижная медплощадка: планируют сделать и в Днепре

В Кривом Роге появилась передвижная медплощадка: планируют сделать и в Днепре

Сегодня 12:44
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Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.

Новости Днепра про В Кривом Роге появилась передвижная медплощадка: планируют сделать и в Днепре

В Кривом Роге работает передвижная медицинская площадка.

Здесь можно получить консультацию врача, сделать флюорографическое обследование, тест на ВИЧ-инфекцию и через 15 минут получить результат, тест на вирусный гепатит-С, вирусный гепатит-В, сифилис, измерить давление, — сообщил глава ДОР в своем Telegram-канале.

В будущем такие же площадки планируют устроить и в других городах и населенных пунктах Днепропетровщины.

Сегодня в 10 больницах Днепра можно пройти обследование на КТ при наличии электронного направления.

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