За день враг 4 раза обстреливал Никопольский район – Лукашук

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.
Били из артиллерии и беспилотников по самому Никополю и Марганецкому сообществу района, — заявил председатель ДОР.
От атаки пострадало местное коммунальное предприятие.
Сегодня мы писали о том, что враг обстреливал Никополь и ночью.
В других общинах Днепропетровской области днем было спокойно.
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