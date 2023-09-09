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За день враг 4 раза обстреливал Никопольский район – Лукашук

Сегодня 18:56
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Российские войска 4 раза атаковали Никопольский район за день.

Новости Днепра про За день враг 4 раза обстреливал Никопольский район – Лукашук

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.

Били из артиллерии и беспилотников по самому Никополю и Марганецкому сообществу района, — заявил председатель ДОР.

От атаки пострадало местное коммунальное предприятие.

Сегодня мы писали о том, что враг обстреливал Никополь и ночью.

В других общинах Днепропетровской области днем ​​было спокойно.

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Новости Днепра про За день враг 4 раза обстреливал Никопольский район – ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про За день враг 4 раза обстреливал Никопольский район – ЛукашукРусский

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