У Кривому Розі з’явився пересувний медмайданчик: планують зробити і у Дніпрі

У Кривому Розі працює пересувний медичний майданчик.
Тут можна отримати консультацію лікаря, зробити флюорографічне обстеження, тест на ВІЛ-інфекцію і за 15 хвилин отримати результат, тест на вірусний гепатит-С, вірусний гепатит-В, сифіліс, виміряти тиск, – повідомив голова ДОР у своєму Telegram-каналі.
В майбутньому такі самі майданчики планують влаштувати й в інших містах та населених пунктах Дніпропетровщини.
Сьогодні у 10 лікарнях Дніпра можна пройти обстеження на КТ, при наявності електронного направлення.
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