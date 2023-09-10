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  • У Кривому Розі з’явився пересувний медмайданчик: планують зробити і у Дніпрі

У Кривому Розі з’явився пересувний медмайданчик: планують зробити і у Дніпрі

Сьогодні 12:44
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Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук. 

Новости Днепра про У Кривому Розі з'явився пересувний медмайданчик: планують зробити і у Дніпрі

У Кривому Розі працює пересувний медичний майданчик.

Тут можна отримати консультацію лікаря, зробити флюорографічне обстеження, тест на ВІЛ-інфекцію і за 15 хвилин отримати результат, тест на вірусний гепатит-С, вірусний гепатит-В, сифіліс, виміряти тиск, – повідомив голова ДОР у своєму Telegram-каналі.

В майбутньому такі самі майданчики планують влаштувати й в інших містах та населених пунктах Дніпропетровщини.

Сьогодні у 10 лікарнях Дніпра можна пройти обстеження на КТ, при наявності електронного направлення.

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Новости Днепра про У Кривому Розі з'явився пересувний медмайданчик: планують зробити і у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі з'явився пересувний медмайданчик: планують зробити і у ДніпріРусский

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