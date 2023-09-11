У лікарнях Дніпра рятують іноземних волонтерів, авто яких обстріляли росіяни на Донеччині

За словами президента, це було пряме влучання з ПТРК.

Біля прифронтового міста Часів Яр на Донеччині під обстріл росіян потрапили волонтери організації Road2Relief (Дорога допомоги).

На жаль, загинув канадець Ентоні Ігнат. Імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль (ЗМІ пишуть, що вона зникла безвісти). Ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним… Ще двоє волонтерів доправлені в лікарні Дніпра. Це громадянин Німеччини Мавік Рубен і громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога, – сказав президент.

Він наголосив, що цей російський обстріл “підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх у світі, хто справді цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обов’язком людства зупинити терор і перемогти зло”.

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