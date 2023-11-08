В 15 лет весила 8 кг: в Кривом Роге судили мать, которая не заботилась о дочери с инвалидностью

В Кривом Роге завершился суд над матерью, которая издевалась над своей больной дочерью. Когда ребенка забрали от опекунки, он весил 8 кг, хотя на тот момент ему уже исполнилось 15 лет.
Как говорится в сообщении прокуратуры, женщина содержала ребенка с инвалидностью, который нуждался в постоянном уходе. Впрочем, мать не кормила дочь, не лечила и не обеспечила надлежащие условия проживания.
Эксперты подтвердили критическое состояние ребенка, гипотрофию и умственную отсталость.
Судом мать лишена родительских прав, а ребенок находится в детском доме-интернате под наблюдением специалистов. Женщина проведет за решеткой 4 года.
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