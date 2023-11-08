У 15 років важила 8 кг: у Кривому Розі судили матір, яка не піклувалася про доньку з інвалідністю

У Кривому Розі завершився суд над матір’ю, яка знущалася зі своєї хворої доньки. Коли дитину забрали від опікунки, вона важила 8 кг, хоча на той момент їй вже виповнилося 15 років.
Як йдеться у повідомленні прокуратури, жінка мала на утриманні дитину з інвалідністю, яка потребувала постійного догляду. Втім, мати не годувала доньку, не лікувала та не забезпечила для неї належні умови проживання.
Експерти підтвердили критичний стан дитини, гіпотрофію та розумову відсталість.
Наразі судом матір позбавлено батьківських прав, а дитина знаходиться у дитячому будинку-інтернаті під наглядом спеціалістів. Жінка проведе за ґратами 4 роки.
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