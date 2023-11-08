Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У 15 років важила 8 кг: у Кривому Розі судили матір, яка не піклувалася про доньку з інвалідністю

У 15 років важила 8 кг: у Кривому Розі судили матір, яка не піклувалася про доньку з інвалідністю

Сьогодні 13:31
просмотров

Завершився суд над жінкою, яка не піклувалася про свою доньку.

Новости Днепра про У 15 років важила 8 кг: у Кривому Розі судили матір, яка не піклувалася про доньку з інвалідністю

У Кривому Розі завершився суд над матір’ю, яка знущалася зі своєї хворої доньки. Коли дитину забрали від опікунки, вона важила 8 кг, хоча на той момент їй вже виповнилося 15 років. 

Як йдеться у повідомленні прокуратури, жінка мала на утриманні дитину з інвалідністю, яка потребувала постійного догляду. Втім, мати не годувала доньку, не лікувала та не забезпечила для неї належні умови проживання. 

Експерти підтвердили критичний стан дитини, гіпотрофію та розумову відсталість.

Наразі судом матір позбавлено батьківських прав, а дитина знаходиться у дитячому будинку-інтернаті під наглядом спеціалістів. Жінка проведе за ґратами 4 роки. 

Читайте також:

Новости Днепра про У 15 років важила 8 кг: у Кривому Розі судили матір, яка не піклувалася про доньку з інвалідністюУкраїнська Новости Днепра про У 15 років важила 8 кг: у Кривому Розі судили матір, яка не піклувалася про доньку з інвалідністюРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі виявили величезне хлібне кладовище
Новини Дніпра
Сьогодні 10:22
У Кривому Розі виявили величезне хлібне кладовище

У Кривому Розі виявили величезне звалище з хлібом.

Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
Мешканців Дніпропетровщини попереджають про вибух

Без паніки - усе під контролем!

У Кривому Розі ховався перевізник, який працював на окупаційну владу та платив податки РФ
Новини Дніпра
Вчора 14:42
У Кривому Розі ховався перевізник, який працював на окупаційну владу та платив податки РФ

Викрили перевізника, який працював на окупантів, а після деокупації Херсона…

Поблизу Кривого Рогу «приліт»: росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту
Новини Дніпра
Вчора 12:53
Поблизу Кривого Рогу «приліт»: росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту

Під час тривоги у Кривому Розі чули вибух.

Наверх