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  • Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в Крыму

Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в Крыму

Сегодня 18:52
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Крутой флешмоб!

Новости Днепра про Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в Крыму

Сегодня группа «Антитела» анонсировала концерт в Ялте. Музыканты запланировали свое выступление на 23 августа 2024 года на стадионе «Авангард». Уже даже открыта предпродажа билетов.

Не отставать от группы решил и Антин Мухарский (он же Орест Лютый) – украинский актер, телеведущий, певец и поэт-песенник. Он вообще запланировал свой концерт на 24 августа 2023 года на набережной в Ялте – билеты уже также в продаже.

Мы верим в нашу несравненную Армию и делаем все для ее поддержки… Именно поэтому первый концерт после Победы проведем в украинском Крыму… В программе – любимые песни из программ “Лагідна та сувора українізація”, “Росіян в Донбасє нєт” и новые хиты “Я, кум, дві лопати”, “Цвіте бавовна”, “Бухой гусар на БТР”, – говорится на странице Антина в ФБ.

Также артист добавил, что больше всего билетов уже приобрели военные.

Новости Днепра про Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в Крыму

А жена Антина Елизавета Бельская отметила, что первый билет купила жительница Ялты.

Новости Днепра про Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в Крыму

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Новости Днепра про Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в КрымуУкраїнська Новости Днепра про Уже в 2023 году: еще один украинский культурный деятель анонсировал концерт в КрымуРусский

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