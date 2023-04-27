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  • 8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ноги

8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ноги

Сегодня 17:51
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В больнице Днепра спасли молодого парня, который потерял обе ноги, спасая раненого друга из окопа.

Новости Днепра про 8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ноги

Владимиру 23 года, он родом из Коростышевского района Житомирской области. В днепровскую больницу его доставили в тяжелом состоянии.

Об этом пишет генеральный директор медучреждения, где спасали Героя.

Последнее, что помнит, как вытаскивал раненого друга из окопа. Взрывом мины оторвало обе ноги до уровня тазобедренного сустава, сильно повредило обломками правую руку. Давление на нулях, гемоглобин ниже 30, шансы на выживание были близки к нулю. Включились все: реаниматологи политравмы, ИВЛ, острый диализ, оперативные вмешательства. Жизнь держалась на капельках крови и лекарства, – написал генеральный директор.

Парню перелили 8 литров крови, к счастью, он выжил. Сегодня Владимир пришел в себя, его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам врача, Героя дома ждут мама и жена, но предстоит еще реабилитация.

Володя стал для днепровцев символом мужества и выживания. Согласовываем с руководством реабилитацию за границей, – добавил гендиректор.

Новости Днепра про 8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ноги

Господи, дай сил и здоровья каждому и каждой, кто сегодня спасает тех, кто защищает наше свободное будущее!

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Новости Днепра про 8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ногиУкраїнська Новости Днепра про 8 литров перелитой крови: в больнице Днепра спасли 23-летнего воина, который потерял обе ногиРусский

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