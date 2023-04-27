8 літрів перелитої крові: у лікарні Дніпра врятували 23-річного воїна, який втратив обидві ноги

Володимиру 23 роки, він родом із Коростишівського району Житомирської області. У дніпровську лікарню його доставили у дуже важкому стані.
Про це пише генеральний директор медзакладу, де рятували Героя.
Останнє, що пам’ятає, як витягував пораненого друга з окопу. Вибухом міни відірвало обидві ноги до рівня тазостегнового суглоба, сильно пошкодило уламками праву руку. Тиск на нулях, гемоглобін нижче 30, шанси на виживання були близькі до нуля. Включились всі: реаніматологи політравми, ШВЛ, гострий діаліз, оперативні втручання. Життя трималося на крапельках крові та ліків, – написав генеральний директор.
Хлопцю перелили 8 літрів крові, на щастя, він вижив. Сьогодні Володимир прийшов до тями, його зняли з апарату штучної вентиляції легень.
За словами лікаря, Героя вдома чекають мама та дружина, але попереду ще реабілітація.
Володя став для дніпровців символом мужності та виживання. Узгоджуємо з керівництвом реабілітацію за кордоном, – додав гендиректор.
Господи, дай сил та здоров’я кожному і кожній, хто сьогодні рятує тих, хто захищає наше вільне майбутнє!
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