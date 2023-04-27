На Дніпропетровщині котик впав у 7-метровий колодязь: його діставали рятувальники

Учора, 26 квітня, у селі Оленівка Кам'янського району котик впав у колодязь на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 18:05.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що кіт впав у колодязь без води, орієнтовно, глибиною 7 метрів.

Співробітник ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустився на дно колодязя, дістав кота та підняв його на поверхню. Після чого пухнастика передали власниці.

На щастя, тварина не постраждала.

До порятунку залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Червоному Камені догхантери розкидають отруту.

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