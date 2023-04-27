На Дніпропетровщині котик впав у 7-метровий колодязь: його діставали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 18:05.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що кіт впав у колодязь без води, орієнтовно, глибиною 7 метрів.
Співробітник ДСНС за допомогою рятувальної мотузки спустився на дно колодязя, дістав кота та підняв його на поверхню. Після чого пухнастика передали власниці.
На щастя, тварина не постраждала.
До порятунку залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Червоному Камені догхантери розкидають отруту.
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