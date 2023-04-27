На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із Дніпра

У боях загинув зірка українського футзалу.

Про сумну звістку повідомив його тренер Олександр Юзик.

Андрій Петренко після 24 лютого долучився до сил оборони та служив в складі 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ. На жаль, 25 квітня стало відомо, що він загинув в боях. Йому був 41 рік.

Дуже сумна сьогодні звістка прийшла з передової. Захищаючи нашу Україну від російської нечисті героїчно загинув наш друг, наш капітан команди, душа колективу-Андрій Петренко. Боже, як могло так статися, чому не зберіг сина для батьків, люблячого батька для родини, чудову людину, справжнього патріота нашої України, чому? – написав тренер Андрія.

У мирний час Андрій активно займався спортом та виступав за низку відомих команд з футзалу.

За словами тренера, Андрій мав звання КМС (кандидата майстра спорту). Грав за “Титан-Зорю” з Покровська, “Будівел” і “Фінек” з Дніпра. Став чемпіоном Всесвітніх Студентських ігор з міні-футболу, чемпіоном України серед ВНЗ, чемпіоном всеукраїнської універсіади з футзалу в складі “Фінек”.

Відомо, що в 2015 році він закінчив свою кар’єру гравця.

У Героя залишилися дружина та двоє неповнолітніх синів – Макар та Микита.

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