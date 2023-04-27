На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із Дніпра

Про сумну звістку повідомив його тренер Олександр Юзик.
Андрій Петренко після 24 лютого долучився до сил оборони та служив в складі 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ. На жаль, 25 квітня стало відомо, що він загинув в боях. Йому був 41 рік.
Дуже сумна сьогодні звістка прийшла з передової. Захищаючи нашу Україну від російської нечисті героїчно загинув наш друг, наш капітан команди, душа колективу-Андрій Петренко. Боже, як могло так статися, чому не зберіг сина для батьків, люблячого батька для родини, чудову людину, справжнього патріота нашої України, чому? – написав тренер Андрія.
У Героя залишилися дружина та двоє неповнолітніх синів – Макар та Микита.
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