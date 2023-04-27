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На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із Дніпра

Сьогодні 14:51
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У боях загинув зірка українського футзалу.

Новости Днепра про На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із Дніпра

Про сумну звістку повідомив його тренер Олександр Юзик. 

Андрій Петренко після 24 лютого долучився до сил оборони та служив в складі 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ. На жаль, 25 квітня стало відомо, що він загинув в боях. Йому був 41 рік.

Дуже сумна сьогодні звістка прийшла з передової. Захищаючи нашу Україну від російської нечисті героїчно загинув наш друг, наш капітан команди, душа колективу-Андрій Петренко. Боже, як могло так статися, чому не зберіг сина для батьків, люблячого батька для родини, чудову людину, справжнього патріота нашої України, чому? – написав тренер Андрія.
У мирний час Андрій активно займався спортом та виступав за низку відомих команд з футзалу. 
 
За словами тренера, Андрій мав звання КМС (кандидата майстра спорту). Грав за “Титан-Зорю” з Покровська, “Будівел” і “Фінек” з Дніпра. Став чемпіоном Всесвітніх Студентських ігор з міні-футболу, чемпіоном України серед ВНЗ, чемпіоном всеукраїнської універсіади з футзалу в складі “Фінек”. 
 
Відомо, що в 2015 році він закінчив свою кар’єру гравця. 
 

У Героя залишилися дружина та двоє неповнолітніх синів – Макар та Микита. 

Новости Днепра про На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із Дніпра

Новости Днепра про На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із Дніпра

Новости Днепра про На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із Дніпра

Новости Днепра про На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із Дніпра

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Новости Днепра про На війні загинув відомий спортсмен та зірка футзалу із ДніпраУкраїнська

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