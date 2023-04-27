В Кривом Роге женщина 37 лет прожила без паспорта

В Кривом Роге женщина впервые за 37 лет получила паспорт.

В Кривом Роге женщина всю жизнь прожила без паспорта. Об этом случае рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.

Согласно законодательству, каждый гражданин Украины должен получить паспорт после своего 14-летия. Как отмечают миграционники, многие «неприхотливы», поэтому иногда десятки лет живут без документов.

В конце апреля в Криворожский отдел ГУ ДМС обратилась женщина 1985 года рождения, которая впервые за почти 37 лет своей жизни, получила паспорт.

Ранее образ жизни этой женщины не нуждался в наличии паспорта, но мир постоянно меняется и совершенствуется, а при наличии паспорта в форме ID-карты открывается немало востребованных современных возможностей, — отметили миграционники.

Заметим, что паспорт удостоверяет личность владельца и подтверждает его гражданство. Также, этот документ необходим для заключения договоров, получения помощи, осуществления банковских операций, оформления поручений и ряда услуг.

Напомним, ранее мы рассказывали о мужчине, прожившем 20 лет без паспорта. Днепрянин не поменял свой документ, полученный в СССР на украинский паспорт, поэтому почти два десятилетия не имел доступа к базовым услугам.

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