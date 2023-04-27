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На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

Сегодня 14:51
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В боях погибла звезда украинского футзала.

Новости Днепра про На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

О грустном известии сообщил его тренер Александр Юзик.

Андрей Петренко после 24 февраля присоединился к силам обороны и служил в составе 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ. К сожалению, 25 апреля стало известно, что он умер в боях. Ему был 41 год.

Очень печальное сегодня известие пришло из передовой. Защищая нашу Украину от русской нечисти героически погиб наш друг, наш капитан команды, душа коллектива – Андрей Петренко. Боже, как могло так случиться, почему не сохранил сына для родителей, любящего отца для семьи, замечательного человека, настоящего патриота нашей Украины, почему? – написал тренер Андрея.

В мирное время Андрей активно занимался спортом и выступал за ряд известных команд по футзалу.

По словам тренера, Андрей имел звание КМС (кандидата мастера спорта). Играл за «Титан-Зарю» из Покровска, «Будивел» и «Финек» из Днепра. Стал чемпионом Всемирных Студенческих игр по мини-футболу, чемпионом Украины среди вузов, чемпионом всеукраинской универсиады по футзалу в составе «Финек».

Известно, что в 2015 он закончил свою карьеру игрока.

У Героя остались жена и двое несовершеннолетних сыновей – Макар и Никита.

Новости Днепра про На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

Новости Днепра про На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

Новости Днепра про На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

Новости Днепра про На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из Днепра

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Новости Днепра про На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из ДнепраУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб известный спортсмен и звезда футзала из ДнепраРусский

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