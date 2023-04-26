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  • Филатов рассказал, могут ли школы Днепра вернуться к офлайн-обучению с 1 сентября

Филатов рассказал, могут ли школы Днепра вернуться к офлайн-обучению с 1 сентября

Сегодня 17:42
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Мэр Днепра назвал условия, при которых школы могут вернуться к очной учебе.

Новости Днепра про Филатов рассказал, могут ли школы Днепра вернуться к офлайн-обучению с 1 сентября

В этом году школьники Днепра снова учатся в онлайн-формате. Связано это с ситуацией безопасности в регионе. Дискуссии вокруг того, нужно ли возвращаться к очной учебе, идут уже несколько месяцев.

Борис Филатов в интервью на ютуб-канале «Интересно» рассказал, могут ли с 1 сентября вернуться к офлайн-обучению. Он отметил, что сегодня есть проблема «потерянного поколения», ведь школьники уже третий год учатся онлайн. Сначала мешала пандемия, теперь война.

Есть проблемы и с внешкольней, и с работой спортивных секций. Я все больше и больше склоняюсь к мнению, что если ситуация на фронте будет стабилизирована, то с 1 сентября, скорее всего, будем открывать школы. Это касается и спортивных секций и соревнований. Нужно развивать детей, молодежь, спорт, – сказал мэр.

То есть вполне возможно, что уже с 1 сентября школьники вернутся за парты.

Напомним, ранее в Днепре начали распространять петицию с призывом вернуть очную учебу в школах и садах. Некоторые родители утверждают, что во время онлайн-обучения страдает не только образование детей, но и экономика, потому что родители не могут полноценно работать и платить налоги.

О возвращении к очной учебе говорили и в ОВА. В Днепре и области может измениться формат обучения в школах и вузах. А в Кривом Роге в экспериментальном режиме открыли детские сады.

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