Филатов рассказал, могут ли школы Днепра вернуться к офлайн-обучению с 1 сентября

В этом году школьники Днепра снова учатся в онлайн-формате. Связано это с ситуацией безопасности в регионе. Дискуссии вокруг того, нужно ли возвращаться к очной учебе, идут уже несколько месяцев.
Борис Филатов в интервью на ютуб-канале «Интересно» рассказал, могут ли с 1 сентября вернуться к офлайн-обучению. Он отметил, что сегодня есть проблема «потерянного поколения», ведь школьники уже третий год учатся онлайн. Сначала мешала пандемия, теперь война.
Есть проблемы и с внешкольней, и с работой спортивных секций. Я все больше и больше склоняюсь к мнению, что если ситуация на фронте будет стабилизирована, то с 1 сентября, скорее всего, будем открывать школы. Это касается и спортивных секций и соревнований. Нужно развивать детей, молодежь, спорт, – сказал мэр.
То есть вполне возможно, что уже с 1 сентября школьники вернутся за парты.
Напомним, ранее в Днепре начали распространять петицию с призывом вернуть очную учебу в школах и садах. Некоторые родители утверждают, что во время онлайн-обучения страдает не только образование детей, но и экономика, потому что родители не могут полноценно работать и платить налоги.
О возвращении к очной учебе говорили и в ОВА. В Днепре и области может измениться формат обучения в школах и вузах. А в Кривом Роге в экспериментальном режиме открыли детские сады.
Читайте также:
Автор:
Чтобы купить антиквариат не нужно идти на блошиный рынок или…
В Днепре осудили педофила, похитившего двух девушек.
Соблюдайте правила дорожного движения!
В Днепропетровской области четыре человека травмировались из-за взрыва гранаты.
Чтобы купить антиквариат не нужно идти на блошиный рынок или в специальный магазин, найти его можно на просторах Всемирной сети.
В Днепре осудили педофила, похитившего двух девушек.
Соблюдайте правила дорожного движения!
Наши дома!
В Днепропетровской области четыре человека травмировались из-за взрыва гранаты.
Проголодались.
В Днепре снова навалили мусор у озера Курячего.
За фигуранткой полицейские следили в течение месяца.
В Днепре произошло ДТП на Центральном мосту.
В Днепре мужчина швырнул "коктейль Молотова" в машину ДТЭК.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!