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Где в Днепре в течение мая будут отключать газ: все адреса

Сегодня 10:21
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В Днепре в мае будут выключать газ.

Новости Днепра про Где в Днепре в течение мая будут отключать газ: все адреса

В мае в Днепре будут отключать газ почти каждый день. В Днепрогазе опубликовали график ремонтных работ.

Во время проведения работ, жители Днепра должны предоставить доступ газовикам к оборудованию, поскольку после ремонта оно требует внешнего осмотра. В Днепрогазе добавили, что пуск газа в газопровод без его внешнего осмотра и контрольного опрессовки не допускается.

Газ вернут, как только завершат ремонтные работы.

Где не будет газа в мае:

1 мая

  • ул. Батумская, 8, 10.

2 мая

  • ул. Академика Белелюбского, 12, 13;
  • ул. Призаводская, 1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 14/2, 16-30, 18а, 25а, 28/1, 32, 33а, 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45-47, 45/1, 48/1, 48/2, 50, 52, 55-57, 59, 60-66, 70, 70/2, 72, 74, 76-79, 82-84, 82а, 86, 87-89, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 120, 122, 124, 124а, 126, 128, 130, 142, 145;
  • ул. Рабочая, 25а, 25б.

3 мая

  • ул. Ржаная, 2, 8, 12, 36, 38, 38а-38в;
  • ул. Халхингольская, 12, 14, 54, 123;
  • ул. Чаплынская, 294;
  • ул. Ореховая, 41;
  • ул. Полисадная, 84;
  • с/т «Шиянка», 1, 12, 13, 19, 26-28, 32, 38, 40, 44, 46, 49, 52, 53, 59, 60, 65, 67-69, 75, 77, 84 , 91, 99, 105, 108,109, 112, 126-130, 137, 138, 143, 165, 169.

4 мая

  • ул. Передовая, 745, 747, 749, 751, 753, 755, 757, 759, 763, 765, 769, 771, 773, 798.

9 мая

  • пр. Сергея Нигояна, 42;
  • ул. Железнодорожная, 17

10 мая

  • ул. Староигренская, 2-9, 10/1, 10/2, 11-17, 19-24, 24а, 25/1, 25/2, 26-31, 33-40, 38а, 42-46, 48, 50, 52, 52, 54/1, 54/2, 56, 60, 62, 64, 66-68, 70, 74-76, 75б, 78, 80, 82а, 84, 88, 90, 90/2, 92, 94, 96, 98, 100, 102/1-102/3, 104, 106, 108, 110;
  • ул. Норильская, 1-3, 3а, 5, 7-9, 10/1, 10/2, 11-13, 15-17, 19, 20, 22;
  • ул. Бродницкая, 2, 4а, 5-9, 11, 12, 12а-12в, 14-16, 18, 20, 20а, 22, 24;
  • ул. Пономарчука, 1-21;
  • ул. Радиальная, 1-10, 2/а, 11/1, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25/1-25/3;
  • ул. Яровая, 1, 1/а-1/в, 2/1, 2/2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6-20, 8/б, 20/а, 21/1, 21/ 2, 22, 25-28, 28/а, 29/а, 30-43, 32/а, 34/а, 35/а, 36/а, 45, 47-54, 55/1, 55/2, 57, 59, 61-64, 66-68, 70, 71, 73, 81, 89, 91, 97;
  • ул. Ярославны, 1, 1/а, 2, 3/1, 4-6, 6/а, 8-23, 25-32,33/а, 34-36, 38-50, 52, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69;
  • пер. И. Купалы, 1-8, 9/2, 11, 13;
  • ул. Нагатинская, 2, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17;
  • ул. Песчаная, 1, 3-6;
  • ул. Гаванская, 17;
  • ул. Гаванская, 11 (Пикет 107) – 11а/1-11а/3, 11б/1-11б/3, 11б/4, 11д/1, 11д/2;
  • ул. 20-летие Победы, 30;
  • ул. Емельяновича-Павленко, 1-21, 16а, 22/2, 22а, 23-29, 30/1, 30/2, 31-53, 32а, 54а, 55-57, 57/2, 58, 61/1, 61/2, 63-64
  • ул. Бориспольская, 1-58, 1а, 2б;
  • пер. М. Дидевича, 1-9;
  • ул. И. Выговского, 1-30, 1а-1в, 1д, 2а, 2б, 2в/1, 2в/2, 31/1, 31/2, 32-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 55-58.

12 мая

  • ул. Вознесенского, 82, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 113, 115, 116, 119, 122, 124, 125, 127;
  • ул. Заречная, 21, 49, 55, 58-60, 59/57, 63-65, 69, 73, 73а, 75, 83, 87.

16 мая

  • ул. Павлова, 4, 7а/1, 9, 13, 15;
  • ул. Иоанна Езау, 2, 4, 6;
  • ул. Братьев Бестужевых 2, 3/4, 4;
  • ул. Юношеская, 1, 2, 4;
  • пр. Сергея Нигояна, 61, 67, 74, 77а, 94;
  • ул. Марата, 4, 6;
  • ул. Тиверская, 1, 3;
  • ул. Маяковского, 3, 5;
  • ул. Кочалова, 2, 4, 6, 9;
  • пер. Тиверский, 2, 6, 10;
  • ул. Бельгийская, 1.

18 мая

  • ул. Князя Я. Мудрого, 61, 63.

22 мая

  • ул. Летняя, 1, 1/4, 1/5, 1/7, 1/12, 7, 7/9, 7/2, 9/10, 10а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

23 мая

  • ул. Снежная, 1, 1а, 1б, 3а, 7, 10, 10а, 13-17;
  • ул. Неровная, 2, 2а, 6.

24 мая

  • пр. О. Поля, 85, 87, 89, 91.

26 мая

  • ул. Мичурина, 4

29 мая

  • ул. Князя Я. Мудрого, 29.

Ремонтные работы будут проводить также в селе Шевченко, селе Николаевка, Подгородное, Обуховка. Список адресов, где “Днепрогаз” будет выполнять регламентные работы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что жители Днепра начали получать новые платежки за газ: что изменилось

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Новости Днепра про Где в Днепре в течение мая будут отключать газ: все адресаУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре в течение мая будут отключать газ: все адресаРусский

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