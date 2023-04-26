В Днепре в сквере «Прибрежном» скейтеры разрушают лавочки

Там и река недалеко, и есть где посидеть, прогуляться.
Кстати, в этом сквере очень много лавочек. Они выполнены из разных материалов и находятся в разных местах. Но есть вероятность, что лавочек со временем станет меньше, ведь здесь их разрушают скейтеры.
Вот последствия катания…
Об этом сообщает Dnepr.info.
Отметим, что в сквере есть запрещающий знак: штраф за катание на скейте 1360 гривен.
Но горожан это не останавливает – в сквере много людей со скейтами, самокатами, велосипедами.
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