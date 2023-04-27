В Днепре из колодца вытащили крошечного щенка

Спасатели снова спасали свалившихся в колодец животных, но на этот раз вытаскивали щенка.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В четверг, 27 апреля, к спасателям обратилась горожанка, которая рассказала, что на улице Криворожской, щенок упал в коммуникационный колодец. Самостоятельно она беднягу достать не смогла, поэтому обратилась за помощью к ГСЧС-никам.
Используя стремянку спасатель спустился в колодец. Живую и невредимую маленькую собачку подняли на поверхность.
Щенка забрала с собой горожанка.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области из 7-метрового колодца доставали котика. Пушистик свалился в колодец, но без воды. Сотрудник ГСЧС с помощью спасательной веревки спустился на дно колодца, достал кота и поднял его на поверхность. После чего пушистика передали владелице.
Читайте также:
Автор:
С 2021 года в Украине трудовые книжки из бумажных превратились…
В Каменском задержан 26-летний водитель, сбивший 5-летнюю девочку на пешеходном…
В Кривом Роге женщина впервые за 37 лет получила паспорт.
В боях погибла звезда украинского футзала.
С 2021 года в Украине трудовые книжки из бумажных превратились в электронные. Пока еще в ходу и те и те, но параллельно обычной учет стажа ведется «онлайн». Электронная трудовая позволяет в будущем начислять пенсии в автоматическом режиме, она не потеряется…
В Каменском задержан 26-летний водитель, сбивший 5-летнюю девочку на пешеходном переходе.
Для Новомосковска, что на Днепропетровщине, выбирают новое название. Если в свое время "Днепропетровск" получил сокращенное "народное" название "Днепр", то в этот раз так не произойдет. Мэр города объяснил почему.
В Кривом Роге женщина впервые за 37 лет получила паспорт.
В боях погибла звезда украинского футзала.
Лоцманская Каменка или Лоц-Каменка – один из старейших поселков в Днепре. Когда-то это было село, где жили лоцманы, сегодня часть его территории занимает жилмассив Победа, а часть все еще считается поселком.
В Польше неподалеку от Быдгоща обнаружили ракету с русскими надписями.
Группа "Антитела" уже собирается дать концерт в Крыму.
Вчера, 26 апреля, в селе Оленовка Каменского района котик упал в колодец на территории частного домовладения.
Найти работу человеку без опыта не всегда просто, поскольку большинство работодателей в Днепре ищут сотрудников с хотя бы минимальным опытом. Для тех, кто открыт новому, есть множество вакансий, где опыт работы не требуется, а нужна лишь настойчивость и желание учиться.…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!