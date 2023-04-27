В Днепре из колодца вытащили крошечного щенка

В Днепре спасали собачку.

Спасатели снова спасали свалившихся в колодец животных, но на этот раз вытаскивали щенка.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В четверг, 27 апреля, к спасателям обратилась горожанка, которая рассказала, что на улице Криворожской, щенок упал в коммуникационный колодец. Самостоятельно она беднягу достать не смогла, поэтому обратилась за помощью к ГСЧС-никам.

Используя стремянку спасатель спустился в колодец. Живую и невредимую маленькую собачку подняли на поверхность.

Щенка забрала с собой горожанка.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области из 7-метрового колодца доставали котика. Пушистик свалился в колодец, но без воды. Сотрудник ГСЧС с помощью спасательной веревки спустился на дно колодца, достал кота и поднял его на поверхность. После чего пушистика передали владелице.

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