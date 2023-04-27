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  • Уже 2023 року: ще один український культурний діяч анонсував концерт у Криму

Уже 2023 року: ще один український культурний діяч анонсував концерт у Криму

Сьогодні 18:52
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Крутий флешмоб!

Новости Днепра про Уже 2023 року: ще один український культурний діяч анонсував концерт у Криму

Сьогодні гурт “Антитіла” анонсував концерт в Ялті. Музиканти запланували свій виступ на 23 серпня 2024 року на стадіоні “Авангард”. Вже навіть відкритий передпродаж квитків.

Не відставати від гурту вирішив і Антін Мухарський (він же Орест Лютий) – український актор, телеведучий, співак та поет-пісняр. Він взагалі запланував свій концерт на 24 серпня 2023 року на набережній у Ялті – квитки вже також у продажу.

Ми віримо в нашу незрівнянну Армію і робимо все для її підтримки… Саме тому перший концерт після Перемоги проведемо в українському Криму…У програмі – улюблені пісні з програм “Лагідна та сувора українізація”, “Росіян в Донбасє нєт” та нові хіти “Я, кум, дві лопати”, “Цвіте бавовна”, “Бухой гусар на БТР”, – йдеться на сторінці Антіна в ФБ.

Також артист додав, що найбільше квитків уже придбали військові.

Новости Днепра про Уже 2023 року: ще один український культурний діяч анонсував концерт у Криму

А дружина Антіна Єлизавета Бєльська зазначила, що перший квиток купила жителька Ялти.

Новости Днепра про Уже 2023 року: ще один український культурний діяч анонсував концерт у Криму

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