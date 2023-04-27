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В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса

Сегодня 16:45
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Важно!

Новости Днепра про В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса

В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

По некоторым адресам электричества не будет 12 часов.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

1 мая света не будет с 08:00 до 20:00 по адресам:

  • ул. Богданова: 32Д, 32К;
  • ул. Национальной Гвардии: 5;
  • ул. Рабочая: 146,148.

2 мая с 08:00 до 20:00:

  • ул. Городского Леса (Нахимова): 57;
  • просп. Александра Поля: 82, 82А, 84, 84А, 86, 88, 90, 90А, 92, 92А, 92Г, 94, 94А, 94Б, 94Г, 96, 96А, 96Б, 96В, 98Г, 98Г , 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 102Г, 102Д;
  • ул. Гладкова: 25, 27, 29, 31;
  • ул. Инженерная: 4, 6;
  • ул. Казакевича: 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 125.

3 мая с 08:00 до 17:00:

  • ул. Алана Шепарда: 7, 9;
  • ул. Титова: 27, 29.

С 08:00 до 20:00:

  • ул. Строителей: 1, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 7, 7А, 11;
  • ул. Энергетическая: 1, 1Б, 2, 3, 5, 6;
  • ул. Матросская: 39, 41;
  • ул. Новокрымская: 45, 47, 49, 51, 53;
  • пер. Архитектурный: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 40, 42, 44, 46, 48, 146К;
  • ул. Гладкова: 20, 22, 24, 26, 30, 32;
  • ул. Инженерная: 8;
  • ул. Казакевича: 5.

4 мая с 08:00 до 17:00:

  • ул. Академика Янгеля: 6, 8, 10;
  • ул. Алана Шепарда: 11, 11А, 11Б, 13, 13А;
  • ул. Титова: 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18Д, 20, 20А, 22, 22А, 23, 24, 28, 29Л, 30, 32.

С 08:00 до 20:00:

  • ул. Алана Шепарда: 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34А;
  • ул. Строителей: 13, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21, 27, 27А, 29, 31, 33;
  • ул. Энергетическая: 8, 10, 12, 14;
  • пер. Энергетический: 1, 3, 7, 9А, 11, 11А;
  • пер. Новокрымский: 1-8;
  • ул. Академика Янгеля: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33;
  • ул. Новокрымская: 44, 46, 48;
  • ул. Бориса Мозолевского: 1, 11, 13, 15;
  • ул. Гладкова: 4, 4А, 6, 11, 17, 19, 19А;
  • ул. Казакевича: 2, 4;
  • ул. Михаила Максимовича: 2, 4, 6, 7, 8, 9;
  • проезд Александра Гальченко: 17;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 129, 131, 133, 135, 135Д.

5 мая с 08:00 до 16:00:

  • ул. Титова: 14, 14А, 18, 18А, 18Б, 18Д, 20, 20А, 22, 22А, 23, 24, 28, 29Л, 30, 32;

С 08:00 до 20:00:

  • ул. Макарова: 1, 1А, 1Б;
  • пер. Пихтовый: 3, 7;
  • ул. 152-й Дивизии: 2, 2А, 4, 4А, 6;
  • ул. Василия Слипака: 50А, 52;
  • ул. Гладкова: 25, 27, 28, 29, 31;
  • ул. Инженерная: 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 6;
  • ул. Казакевича: 1, 3;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 109, 111, 113, 119, 121, 123, 125, 127.

Поэтому лучше заряжайте телефоны и повербанки!

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре в течение мая будут отключать газ: все адреса.

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