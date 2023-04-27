В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса

1 мая света не будет с 08:00 до 20:00 по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

По некоторым адресам электричества не будет 12 часов.

В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

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