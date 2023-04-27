В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет на 12 часов: адреса

В Днепре с 1 по 5 мая будут выключать свет. Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
По некоторым адресам электричества не будет 12 часов.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
1 мая света не будет с 08:00 до 20:00 по адресам:
2 мая с 08:00 до 20:00:
3 мая с 08:00 до 17:00:
С 08:00 до 20:00:
4 мая с 08:00 до 17:00:
С 08:00 до 20:00:
5 мая с 08:00 до 16:00:
С 08:00 до 20:00:
Поэтому лучше заряжайте телефоны и повербанки!
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре в течение мая будут отключать газ: все адреса.
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