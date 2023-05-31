Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенков

Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенков

Сегодня 07:15
просмотров

30 мая в 20:13 мужчина сообщил в Службу спасения «101», что на улице Полевая села Ивановка Петриковской поселковой территориальной громады Днепровского района щенки упали в коммуникационный колодец.

Новости Днепра про Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенков

По прибытию к месту происшествия один из сотрудников ГСЧС с помощью лестницы и спасательной веревки спустился в колодец, поднял двух маленьких собачек на поверхность и передал владельцам.
 
Жизни четырехлапых уже ничего не угрожает.
 
К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенков

Новости Днепра про Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенков

Новости Днепра про Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенков

Читайте також:

Новости Днепра про Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенковУкраїнська Новости Днепра про Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенковРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На фронте погиб 22-летний Виктор Коновалов из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    На фронте погиб 22-летний Виктор Коновалов из Днепропетровщины

    Выполняя боевые задания вблизи села Большая Новоселка Донецкой области, погиб…

    Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день
    Новости Днепра
    Вчера 17:39
    Когда отмечаем Троицу в 2023 году и что нельзя делать в этот день

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать праздник Троицы. Почему…

    В Днепре возле парка Глобы продают известный ресторан с купольной крышей
    Новости Днепра
    Вчера 14:16
    В Днепре возле парка Глобы продают известный ресторан с купольной крышей

    В Днепре продают ресторан известной сети «Мафия». Находится он неподалеку…

    Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 13:02
    Как выглядел парк Писаржевского в Днепре, когда там было кладбище: до сих пор там находится одна могила (ФОТО)

    В Днепре есть несколько парков, которые были обустроены на бывших…

    Последние новости

    Днепряне три медали на молодежном чемпионате Украины по скалолазанию
    Днепряне три медали на молодежном чемпионате Украины по скалолазанию

    Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Цена вопроса – 2000 евро: на Закарпатье днепрянин пытался подкупить пограничника
    Цена вопроса – 2000 евро: на Закарпатье днепрянин пытался подкупить пограничника

    Житель Днепра хотел пересечь границу за пределами пункта пропуска. Он предложил пограничнику службы "Стужица" взятку в размере 2 000 евро. 25 мая нарушитель задержан.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 31 мая: в Днепре облачно, но без осадков
    Погода на 31 мая: в Днепре облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Мэр Днепра об уголовном производстве против него в россии: «Счастлив находиться в клубе самых ужасных преступников»
    Мэр Днепра об уголовном производстве против него в россии: «Счастлив находиться в клубе самых ужасных преступников»

    Мэр города, Борис Филатов, попал в список самых "ужасных" преступников по версии рф.

    Вчера 22:45
    просмотров
    Продавал боеприпасы: в Днепре задержали мужчину
    Продавал боеприпасы: в Днепре задержали мужчину

    В Днепре задержан 42-летний ранее судимый мужчина, сбывавший боеприпасы.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности
    В Днепре откроют инсталляцию в честь Милы Йовович: подробности

    1 июня ко Международному Дню детей в Художественном переулке откроют мини инсталляцию, посвященную известной актрисе, модели и певице Мили Йовович, которая, как известно, ребенком посещала детский сад в городе Днепр.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского
    Вслед за Залужным россия объявила в розыск Сырского

    Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

    Вчера 20:30
    0
    просмотров
    На фронте погиб 22-летний Виктор Коновалов из Днепропетровщины
    На фронте погиб 22-летний Виктор Коновалов из Днепропетровщины

    Выполняя боевые задания вблизи села Большая Новоселка Донецкой области, погиб наш мужественный земляк Виктор Коновалов.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа
    На Днепропетровщине в одном из районов изменится продолжительность комендантского часа

    В Никопольском районе с 1 июня изменится продолжительность комендантского часа.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Ситуация на фронте сегодня 30 мая
    Ситуация на фронте сегодня 30 мая

    Россияне сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, а украинские военные атаковали 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

    Вчера 18:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх