Упали в колодец: в Днепровском районе сотрудники Службы спасения спасли щенков

30 мая в 20:13 мужчина сообщил в Службу спасения «101», что на улице Полевая села Ивановка Петриковской поселковой территориальной громады Днепровского района щенки упали в коммуникационный колодец.

По прибытию к месту происшествия один из сотрудников ГСЧС с помощью лестницы и спасательной веревки спустился в колодец, поднял двух маленьких собачек на поверхность и передал владельцам.

Жизни четырехлапых уже ничего не угрожает.

К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: