Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценят

По прибуттю до місця події, один зі співробітників ДСНС за допомогою драбини та рятувальної мотузки спустився у колодязь, підняв двох маленьких песиків на поверхню та передав власникам.
Життю чотирьохлапих вже нічого не загрожує.
До надання допомоги було залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
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