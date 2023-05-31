Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценят

Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценят

Сьогодні 07:15
просмотров

30-го травня о 20:13 чоловік повідомив до Служби порятунку «101», що на вулиці Польова села Іванівка Петриківської селищної територіальної громади Дніпровського району цуценята впали в комунікаційний колодязь.

Новости Днепра про Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценят

По прибуттю до місця події, один зі співробітників ДСНС за допомогою драбини та рятувальної мотузки спустився у колодязь, підняв двох маленьких песиків на поверхню та передав власникам.

Життю чотирьохлапих вже нічого не загрожує.

До надання допомоги було залучено 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценят

Новости Днепра про Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценят

Новости Днепра про Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценят

Читайте також:

Новости Днепра про Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценятУкраїнська Новости Днепра про Впали в колодязь: у Дніпровському районі співробітники Служби порятунку врятували цуценятРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ціна питання – 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Ціна питання – 2000 євро: на Закарпатті дніпрянин намагався підкупити прикордонника

    Мешканець Дніпра хотів перетнути кордон поза межами пункту пропуску. Він…

    Продавав боєприпаси: у Дніпрі затримали чоловіка
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Продавав боєприпаси: у Дніпрі затримали чоловіка

    У Дніпрі затримали 42-річного раніше судимого чоловіка, який збував боєприпаси.

    У Дніпрі відкриють інсталяцію на честь Міли Йовович: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    У Дніпрі відкриють інсталяцію на честь Міли Йовович: подробиці

    1 червня до Міжнародного Дня дітей в Мистецькому провулку відкриють…

    Слідом за Залужним росія оголосила у розшук Сирського
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Слідом за Залужним росія оголосила у розшук Сирського

    Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук командувача Сухопутних військ…

    Наверх