Умер украинский телеведущий и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо

Ему было 54 года.

Сегодня утром, 17 октября, стало известно о смерти украинского телеведущего, бывшего участника КВН и экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохо. Ему было 54 года.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу артиста.

Отмечается, что причиной смерти стала хроническая болезнь легких. Телеведущий ушел из жизни в Германии.

Также о потере сообщила в Facebook близкая подруга Сивохо – Светлана Бердецкая.

Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, великолепный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень нехватать. Вечная память Сережа, — написала она.

Артист стал известен благодаря своей игре за команду «Дрим-Тим». После КВН начал сниматься в кино. В 2000-х годах вел развлекательную программу «Скрытая камера» на «1+1». С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы «Большая разница по-украински». Позже стал продюсером студии «Квартал 95», был тренером в «Лиге смеха».

Сивохо активно участвовал и в политической жизни страны. В 2014 участвовал в акциях Антимайдана на стороне Партии регионов против Революции достоинства. Во время президентских выборов в 2019 году активно поддерживал кандидата Владимира Зеленского. С 21 октября 2019 года по март 2020 года был советником Секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Сергей Сивохо приостановил медийную деятельность и исчез из виду поклонников и СМИ. На его страницах были только поздравления с религиозными праздниками и отчеты о волонтерской деятельности.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: