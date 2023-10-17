Помер український телеведучий та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо

Йому було 54 роки.

Сьогодні вранці, 17 жовтня, стало відомо про смерть українського телеведучого, колишнього учасника КВК і ексрадника секретаря РНБО Сергія Сивохо. Йому було 54 роки.

Про це повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на пресслужбу артиста.

Зазначається, що причиною смерті стала хвороба легень, яка була хронічною. Телеведучий пішов із життя у Німеччині.

Також про втрату повідомила у Facebook близька подруга Сивохо – Світлана Бердецька.

Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно любима мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам’ять Сергію, – написала вона.

Артист став відомим завдяки своїй грі за команду “Дрім-Тім”. Після КВК почав зніматися в кіно. У 2000-х роках вів розважальну програму “Прихована камера” на “1+1”. З 2011 по 2013 роки був креативним продюсером програми “Велика різниця по-українськи”. Пізніше став продюсером студії “Квартал 95”, був тренером у “Лізі сміху”.

Сивохо активно брав участь і у політичному житті країни. 2014 року брав участь в акціях Антимайдану на боці Партії регіонів проти Революції гідності. Під час Президентських виборів 2019 року активно підтримував кандидата Володимира Зеленського. З 21 жовтня 2019 по березень 2020 року був радником Секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Сергій Сивохо призупинив медійну діяльність та зник з поля зору шанувальників і ЗМІ. На його сторінках були тільки привітання з релігійними святами та звіти про волонтерську діяльність.

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