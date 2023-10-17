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Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: усі адреси

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: усі адреси

Сьогодні, 17 жовтня, у Дніпрі сотням мешканців вимкнуть світло з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 17 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;
  • вул. Квартальна: 8, 11, 13, 17, 17-А, 19-А, 25-31 (непарні);
  • вул. Інженерна: 2, 2-А, 2-Б, 2-Д, 4, 4-А, 6;
  • вул. Казакевича: 1-4;
  • вул. Козака Мамая: 30;
  • вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
  • просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-Д, 118-К, 119-133 (непарні), 133-Б;
  • вул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • вул. Бориса Кротова: 9-А, 17-К, 19, 24-М, 31, 35, 39;
  • вул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17А, 21, 252;
  • вул. Веселка: 36-А;
  • вул. Данила Нечая: 1, 4-9, 11-А, 13, 17-25 (непарні), 29, 31;
  • вул. Дивізіонна: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (непарні), 157;
  • вул. Мечникова: 10, 11;
  • вул. Оздоровча: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А;
  • вул. Оранжева: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49-70, 72, 74, 78-84 (парні);
  • вул. Павлова: 1, 4, 12;
  • вул. Пирогова: 1-6, 8-13, 16-22 (парні), 23, 25-27, 35, 41, 45;
  • вул. Підмогильного: 7, 9, 17-Т;
  • вул. Солом’янська: 1;
  • пров. В’ячеслава Тютіна: 1-12, 14-16, 18, 20;
  • с. Дослідне: вул. Бехтєрєва: 23;
  • с. Новоолександрівка: вул. Оздоровча: 13;
  • вул. Пирогова: 7, 51.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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Новости Днепра про Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: усі адресиУкраїнська

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