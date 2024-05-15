У Дніпрі розповіли, як оформити лікарняний онлайн: інструкція

Останнім часом у Дніпрі зросла кількість хворих на ГРВІ, COVID-19 та грип. Тому в мешканців, які помітили симптоми цих хвороб, є можливість залишитися вдома та оформити лікарняний дистанційно.

Що для цього необхідно, розповіли у Департаменті правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Покрокова інструкція оформлення лікарняного онлайн:

Звернутися до лікаря. Можна подзвонити або написати в мессенджер. На підставі отриманої інформації він сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність – електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя. Отримати смс-повідомлення з номером медичного висновку тимчасової непрацездатності від електронної системи охорони здоровʼя. Він автоматично потрапить до Електронного реєстру листків непрацездатності, який веде Пенсійний фонд. На основі даних, що містить МВТН, формується електронний листок непрацездатності. Це саме той документ, за яким нараховуються виплати. Дочекатися смс-повідомлення вже від Пенсійного фонду – з номером лікарняного. Це буде означати, що все оформлено успішно. Повідомити роботодавцю, що захворіли, зателефонувавши або переславши номер лікарняного. Побачити ваш листок він зможе в кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.Через 7 днів після дати закриття лікарняного роботодавець зможе його сплатити.

У Департаменті правового забезпечення наголосили, що за необхідності продовжити МВТН на період понад пʼять календарних днів – потрібно обов’язково з’явитися на особистий прийом до лікаря.

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