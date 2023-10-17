Зупинилося серце: на Дніпропетровщині попрощаються з 48-річним сержантом ЗСУ

Світла пам'ять!

11 жовтня 2023 року від отриманих в бою поранень зупинилося серце сержанта ЗСУ Бориса Чехіри. Йому було 48 років.

Про це повідомив Олег Гапіч, голова Кам’янської районної державної адміністрації.

1993 року Бориса призвали на строкову військову службу. В 2014-2015 роках проходив службу за частковою мобілізацією. З перших днів повномасштабного вторгнення знов став до лав ЗСУ. Служив на посаді командира розрахунку кулеметного відділення. У серпні 2023 року нагороджений медаллю «За хоробрість в бою».

У нього залишилися дружина та двоє синів.

Попрощаються з загиблим воїном сьогодні, 17 жовтня, об 11:30 на Алеї Слави міста П’ятихатки Кам’янського району.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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