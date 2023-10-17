На Днепропетровщине горел дом: в огненной ловушке оказалась женщина

Сегодня, 17 октября, в Каменском на улице Гоголя вспыхнул пожар в частном жилищном секторе.
Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что горит одноэтажный жилой дом.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:34.
Внутри горящего дома находилась 53-летняя женщина. Пожарные вывели ее на свежий воздух.
Пожар локализовали в 00:58 и ликвидировали в 02:26. Огонь уничтожил кровлю и домашнее имущество внутри дома на площади 90 кв. м.
К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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