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На Днепропетровщине горел дом: в огненной ловушке оказалась женщина

Сегодня 09:01
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Новости Днепра про На Днепропетровщине горел дом: в огненной ловушке оказалась женщина

Фото условное.

Сегодня, 17 октября, в Каменском на улице Гоголя вспыхнул пожар в частном жилищном секторе.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что горит одноэтажный жилой дом.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 00:34.

Внутри горящего дома находилась 53-летняя женщина. Пожарные вывели ее на свежий воздух.

Пожар локализовали в 00:58 и ликвидировали в 02:26. Огонь уничтожил кровлю и домашнее имущество внутри дома на площади 90 кв. м.

К тушению возгорания привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

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