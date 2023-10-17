На Дніпропетровщині горів будинок: у вогняній пастці опинилися жінка

Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Сьогодні, 17 жовтня, у Кам’янському на вулиці Гоголя спалахнула пожежа у приватному житловому секторі.

Рятувальники оперативно прибули на місце і з’ясували, що горить одноповерховий житловий будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:34.

Всередині палаючого помешкання перебувала 53-річна жінка. Вогнеборці вивели її на свіже повітря.

Пожежу локалізували о 00:58 та ліквідували о 02:26. Вогонь знищив дах та домашнє майно всередині будинку на площі 90 кв. м.

До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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