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На Дніпропетровщині горів будинок: у вогняній пастці опинилися жінка

Сьогодні 09:01
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!
Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: у вогняній пастці опинилися жінка

Фото умовне.

Сьогодні, 17 жовтня, у Кам’янському на вулиці Гоголя спалахнула пожежа у приватному житловому секторі.

Рятувальники оперативно прибули на місце і з’ясували, що горить одноповерховий житловий будинок.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 00:34.

Всередині палаючого помешкання перебувала 53-річна жінка. Вогнеборці вивели її на свіже повітря.

Пожежу локалізували о 00:58 та ліквідували о 02:26. Вогонь знищив дах та домашнє майно всередині будинку на площі 90 кв. м.

До гасіння займання залучили 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині горів будинок: у вогняній пастці опинилися жінкаУкраїнська

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