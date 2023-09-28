Укрытия в детсадах будут закрыты для посторонних: что со школами и университетами

Многие хранилища принадлежат учебным заведениям, поэтому люди, живущие рядом спускались туда во время тревоги. Теперь доступ к укрытиям в детсадах ограничат во время их работы. Относительно школ/университетов такого запрета нет. Впрочем, если места мало, вас вряд ли пустят в хранилище, когда там находятся дети.
Ограничения на доступ к укрытиям в детсадах объясняют потребностями безопасности. Об этом сообщил образовательный омбудсман Сергей Горбачев.
Создание безопасной образовательной среды в государственных (коммунальных) учреждениях дошкольного образования, в частности создание и обустройство укрытий, в пределах своей компетенции осуществляют субъекты, указанные в части второй статьи 57-1 Закона Украины «Об образовании» (изменения в пункт 18 Положения об учреждении дошкольного образования, — отметил чиновник.
Заметим, что в детсадах укрытиями служили подвалы, где чисто физически не поместятся многие люди во время учебного процесса, поэтому в укрытия посторонних не пускали и раньше, но теперь это официально.
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