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  • В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

Сегодня 18:02
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В Днепровском районе хотят потратить на укрытие в школе около 16 млн гривен.

Новости Днепра про В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

16 миллионов гривен планируют потратить из бюджета на реконструкцию укрытия в селе Степное Слобожанского поселкового совета Днепровского района.

За эти средства собираются реконструировать защитное сооружение гражданской защиты, а именно противорадиационное укрытие в местном лицее. Такие данные указаны в тендере, опубликованном на сайте госзакупок Prozzoro.

Новости Днепра про В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

Представители общественной организации «Народный аудит» обратили внимание на этот тендер и сомневаются в его целесообразности.

Хотя безусловно укрытия сейчас жизненно важны, однако активисты не уверены, что такие средства целесообразно тратить в поселке, насчитывающем менее полутора тысяч жителей. К тому же, это не строительство сооружения гражданской защиты, а реконструкция, то есть объем работ ожидается меньше.

Новости Днепра про В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

В документации к тендеру отмечается, что планируется обустроить помещение для укрытия учащихся 1-2, 3-4, 5-11 классов с санузлами и зоной для душа. А также комнаты для хранения продовольствия и воды, помещения буфета с оборудованием, помещения хранения отходов, помещения для загрязненной одежды и т.д.

То есть работы достаточно масштабны. В документах имеется ориентировочная смета проекта:

Новости Днепра про В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

Для сравнения приводим другие подобные тендеры по реконструкции и строительству противорадиационных укрытий. Конечно, объем работ может быть разным, и нужно провести более глубокий анализ и сравнить закупки, однако, как видим, стоимость подобных реконструкций может быть значительно меньше.

Новости Днепра про В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

Новости Днепра про В поселке Днепровского района потратят 16 млн на реконструкцию одного укрытия

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