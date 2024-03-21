У селищі Дніпровського району витратять 16 млн на реконструкцію одного укриття

У Дніпровському районі хочуть витратити на укриття в школі майже 16 млн гривень.

16 мільйонів гривень планують витратити з бюджету на реконструкцію укриття у селі Степове Слобожанської селищної ради Дніпровського району.

За ці кошти збираються реконструювати захисну споруду цивільного захисту, а саме протирадіаційне укриття у місцевому ліцеї. Такі дані зазначені у тендері, опублікованому на сайті держзакупівель Prozzoro.

Представники громадської організації “Народний аудит” звернули увагу на цей тендер і сумніваються у його доцільності.

Хоча беззаперечно укриття наразі життєво важливі, проте активісти не впевнені, що такі кошти доцільно витрачати в селищі, яке налічує менш як півтори тисячі жителів. До того ж це не будівництво споруди цивільного захисту, а реконструкція, тобто обсяг робіт очікується менший.

У документації до тендера зазначається, що планується облаштувати приміщення для укриття учнів 1-2, 3-4, 5-11 класів, із санвузлами та зоною для душу. А також кімнати для зберігання продовольства та води, приміщення буфету з обладнанням, приміщення зберігання відходів, приміщення для забрудненого одягу та ін.

Тобто роботи досить масштабні. У документах є орієнтовний кошторис проєкту:

Для порівняння приводимо інші схожі тендери з реконструкції та будівництва протирадіаційних укриттів. Звичайно, обсяг робіт може бути різним, і треба провести глибший аналіз та порівняти закупівлі, однак, як бачимо, вартість подібних реконструкцій може бути значно меншою.

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