Укриття в дитсадочках будуть зачинені для сторонніх: що зі школами та університетами

Уряд обмежив доступ до укриттів садочків для сторонніх людей.

Чимало сховищ належать закладам освіти, тому люди, які живуть поруч спускалися туди під час тривоги. Відтепер доступ до укриттів у дитсадочках обмежать під час їхньої роботи. Щодо шкіл/університетів такої заборони наразі немає. Втім, якщо місця мало, то вас навряд пустять в сховище, коли там знаходяться діти.

Обмеження на доступ до укриттів в дитсадочках пояснюють безпековими потребами. Про це повідомив освітній омбудсман Сергій Горбачов.

Створення безпечного освітнього середовища у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти, зокрема створення та облаштування укриттів, у межах своєї компетенції здійснюють суб’єкти, зазначені в частині другій статті 57-1 Закону України “Про освіту” (зміни до пункту 18 Положення про заклад дошкільної освіти, – зазначив посадовець. Зауважимо, що в дитсадочках укриттями слугували підвали, де чисто фізично не поміститься багато людей під час навчального процесу, тому в укриття сторонніх не пускали і раніше, але тепер це офіційно.

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