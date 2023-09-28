Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Укриття в дитсадочках будуть зачинені для сторонніх: що зі школами та університетами

Укриття в дитсадочках будуть зачинені для сторонніх: що зі школами та університетами

Сьогодні 17:17
просмотров

Уряд обмежив доступ до укриттів садочків для сторонніх людей.

Новости Днепра про Укриття в дитсадочках будуть зачинені для сторонніх: що зі школами та університетами

Чимало сховищ належать закладам освіти, тому люди, які живуть поруч спускалися туди під час тривоги. Відтепер доступ до укриттів у дитсадочках обмежать під час їхньої роботи. Щодо шкіл/університетів такої заборони наразі немає. Втім, якщо місця мало, то вас навряд пустять в сховище, коли там знаходяться діти. 

Обмеження на доступ до укриттів в дитсадочках пояснюють безпековими потребами. Про це повідомив освітній омбудсман Сергій Горбачов. 

Створення безпечного освітнього середовища у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти, зокрема створення та облаштування укриттів, у межах своєї компетенції здійснюють суб’єкти, зазначені в частині другій статті 57-1 Закону України “Про освіту” (зміни до пункту 18 Положення про заклад дошкільної освіти, – зазначив посадовець. 
Зауважимо, що в дитсадочках укриттями слугували підвали, де чисто фізично не поміститься багато людей під час навчального процесу, тому в укриття сторонніх не пускали і раніше, але тепер це офіційно. 
 

Новости Днепра про Укриття в дитсадочках будуть зачинені для сторонніх: що зі школами та університетами

Читайте також:

Новости Днепра про Укриття в дитсадочках будуть зачинені для сторонніх: що зі школами та університетамиУкраїнська Новости Днепра про Укриття в дитсадочках будуть зачинені для сторонніх: що зі школами та університетамиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині поліціянти навідалися до жінки, яка сильно тужила за СРСР
Новини Дніпра
Вчора 20:05
На Дніпропетровщині поліціянти навідалися до жінки, яка сильно тужила за СРСР

Жителька Покрова на Дніпропетровщині тужила за СРСР та публікувала у…

До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Болгарії: що забанили
Новини Дніпра
20.09.2023 21:28
До Дніпра та області заборонили ввозити товари з Болгарії: що забанили

До Дніпра та області не можна ввозити вантажі з Болгарії.

У центрі Дніпра понад шість років провисів банер забороненого в Україні “Яндекса”
Новини Дніпра
19.09.2023 22:01
У центрі Дніпра понад шість років провисів банер забороненого в Україні “Яндекса”

Ворожий банер причаївся у дворику на вулиці Михайла Коцюбинського.

До Дніпра та області заборонили ввозити вантажі з Нідерландів: що ввійшло до чорного списку
Новини Дніпра
11.09.2023 20:41
До Дніпра та області заборонили ввозити вантажі з Нідерландів: що ввійшло до чорного списку

До Дніпра та області обмежили ввіз товарів та вантажів з…

Наверх