Укриття в дитсадочках будуть зачинені для сторонніх: що зі школами та університетами

Чимало сховищ належать закладам освіти, тому люди, які живуть поруч спускалися туди під час тривоги. Відтепер доступ до укриттів у дитсадочках обмежать під час їхньої роботи. Щодо шкіл/університетів такої заборони наразі немає. Втім, якщо місця мало, то вас навряд пустять в сховище, коли там знаходяться діти.
Обмеження на доступ до укриттів в дитсадочках пояснюють безпековими потребами. Про це повідомив освітній омбудсман Сергій Горбачов.
Створення безпечного освітнього середовища у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти, зокрема створення та облаштування укриттів, у межах своєї компетенції здійснюють суб’єкти, зазначені в частині другій статті 57-1 Закону України “Про освіту” (зміни до пункту 18 Положення про заклад дошкільної освіти, – зазначив посадовець.
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