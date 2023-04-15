Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с россиянами и белорусами

Соответствующий указ был обнародован на сайте министерства.
Согласно официальному документу, спортивные федерации обязаны мониторить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях и информировать об этом Минмолодьспорта. Украинским сборным нельзя участвовать в таких соревнованиях.
В случае выявления участия спортсменов из России и Республики Беларусь в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны из них.
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