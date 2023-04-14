Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

+6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные

Сегодня 13:53
просмотров

Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.

Новости Днепра про +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные

Порадует ли нас погода, будет ли солнечно и тепло или небо затянут тучи и будет низкая температура – ​​читайте ниже!

Так, по прогнозам Gismetio, в субботу, 15 апреля, осадков не будет, но будет облачно. Температура утром достигнет +6, днем ​​+10, а вечером +9. В воскресенье ночью ожидается дождь и +7 градусов. Утром также будет дождь, днем ​​пока без осадков и +14 градусов.

Новости Днепра про +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные

Sinoptik пока не прогнозирует дождей в Пасхальные выходные, но будет облачно, температура от +5 ночью до +14 днем.

Новости Днепра про +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные

Новости Днепра про +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные

Учитывайте это, если планируете поездку на природу!

Напомним, ранее мы писали, будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи. 

Читайте также:

Новости Днепра про +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходныеУкраїнська Новости Днепра про +6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходныеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину
    Новости Днепра
    Сегодня 13:40
    Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину

    В Кривом Роге исчезла 41-летняя женщина.

    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето
    Новости Днепра
    Сегодня 12:47
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних…

    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:53
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

    В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.

    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи
    Новости Днепра
    Сегодня 11:44
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи

    Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или…

    Последние новости

    Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину
    Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину

    В Кривом Роге исчезла 41-летняя женщина.

    Сегодня 13:40
    просмотров
    «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении
    «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении

    Кирилл Буданов прокомментировал последние "сливы" документов в США и ответил, повлияет ли это на долгожданное контрнаступление.

    Сегодня 13:11
    0
    просмотров
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних времен люди верили, что это не обычный день, а время, когда можно привлечь удачу в дом, а главное для этого – соблюдать традиции. Также день считался полным разных примет. Журналисты…

    Сегодня 12:47
    просмотров
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось

    Горожанам начали поступать новые платежи за газ.

    Сегодня 12:28
    0
    просмотров
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

    В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.

    Сегодня 11:53
    0
    просмотров
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи

    Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то потом у нас будет дополнительный выходной.

    Сегодня 11:44
    2
    просмотров
    В Днепре на левом берегу «ГАЗель» провалилась под землю
    В Днепре на левом берегу «ГАЗель» провалилась под землю

    Сегодня утром, 14 апреля, в Днепре на улице Янтарной автомобиль провалился под землю.

    Сегодня 11:05
    0
    просмотров
    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)
    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)

    В Днепре загорелась фура.

    Сегодня 10:48
    0
    просмотров
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу

    В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

    В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх