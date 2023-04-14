+6 и облачно: какая погода ожидает днепрян в Пасхальные выходные

Порадует ли нас погода, будет ли солнечно и тепло или небо затянут тучи и будет низкая температура – читайте ниже!
Так, по прогнозам Gismetio, в субботу, 15 апреля, осадков не будет, но будет облачно. Температура утром достигнет +6, днем +10, а вечером +9. В воскресенье ночью ожидается дождь и +7 градусов. Утром также будет дождь, днем пока без осадков и +14 градусов.
Sinoptik пока не прогнозирует дождей в Пасхальные выходные, но будет облачно, температура от +5 ночью до +14 днем.
Учитывайте это, если планируете поездку на природу!
Напомним, ранее мы писали, будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи.
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