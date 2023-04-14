Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи

Так, в этом году Пасха приходится на 16 апреля, поэтому понедельник, 17 апреля, мог бы быть нерабочим. Однако в условиях войны все праздничные и выходные дни упраздняются до окончания действия военного положения.
19 февраля 2023 года в Украине продлили военное положение до 18 мая. Поэтому в соответствии со статьей 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» действие статьи 73 КЗоТ отменяется. Таким образом, привычных для украинцев трех выходных на Пасху 2023 не будет.
Следует знать, что решение о предоставлении выходного дня на Пасху для рабочего остается за работодателем. Потому не все потеряно!
Напомним, ранее мы писали, как в Днепре будет работать общественный транспорт на Пасху и в поминальные дни.
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