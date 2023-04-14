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+6 та хмарно: яка погода чекає на дніпрян у Великодні вихідні

Сьогодні 13:53
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Уже в цю неділю, 16 квітня, ми будемо святкувати Великдень.

Новости Днепра про +6 та хмарно: яка погода чекає на дніпрян у Великодні вихідні

Чи порадує нас погода, чи буде сонячно та тепло, чи небо затягнуть хмари та буде низька температура – читайте нижче!

Так, за прогнозами Gismetio, у суботу, 15 квітня, опадів не буде, але буде хмарно. Температура вранці сягне +6, вдень +10, а ввечері +9. У неділю вночі очікується дощ та +7 градусів. Вранці також дощитиме, вдень поки без опадів та +14 градусів.

Новости Днепра про +6 та хмарно: яка погода чекає на дніпрян у Великодні вихідні

Sinoptik поки не прогнозує дощів на Великодні вихідні, але буде хмарно, температура від +5 вночі до +14 вдень.

Новости Днепра про +6 та хмарно: яка погода чекає на дніпрян у Великодні вихідні

Новости Днепра про +6 та хмарно: яка погода чекає на дніпрян у Великодні вихідні

Враховуйте це, якщо плануєте поїздку на природу! 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде у дніпрян додатковий вихідний після Великодня.

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Новости Днепра про +6 та хмарно: яка погода чекає на дніпрян у Великодні вихідніУкраїнська

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