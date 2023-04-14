+6 та хмарно: яка погода чекає на дніпрян у Великодні вихідні

Чи порадує нас погода, чи буде сонячно та тепло, чи небо затягнуть хмари та буде низька температура – читайте нижче!
Так, за прогнозами Gismetio, у суботу, 15 квітня, опадів не буде, але буде хмарно. Температура вранці сягне +6, вдень +10, а ввечері +9. У неділю вночі очікується дощ та +7 градусів. Вранці також дощитиме, вдень поки без опадів та +14 градусів.
Sinoptik поки не прогнозує дощів на Великодні вихідні, але буде хмарно, температура від +5 вночі до +14 вдень.
Враховуйте це, якщо плануєте поїздку на природу!
Нагадаємо, раніше ми писали, чи буде у дніпрян додатковий вихідний після Великодня.
Читайте також:
Автор:
У квітні 2022 року Дніпро сколихнула новина: під час ліквідації…
Цієї неділі православні християни відзначатимуть Великдень. З давніх-давен люди вірили,…
Містянам почали надходити нові платіжки за газ.
Ми звикли, що якщо державне свято припадає на суботу чи…