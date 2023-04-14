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Чи буде у дніпрян додатковий вихідний після Великодня

Сьогодні 11:44
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Ми звикли, що якщо державне свято припадає на суботу чи неділю, то потім у нас буде додатковий вихідний.

Новости Днепра про Чи буде у дніпрян додатковий вихідний після Великодня

Так, цьогоріч Великдень припадає на 16 квітня, тому понеділок, 17 квітня, міг би бути неробочим. Однак в умовах війни всі святкові та вихідні дні скасовуються до закінчення дії воєнного стану.

19 лютого 2023 року в Україні продовжили воєнний стан до 18 травня. Тому відповідно до статті 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах військового стану” дія статті 73 КЗпП скасовується. Таким чином, звичних для українців трьох вихідних на Великдень 2023 року не буде.

Варто знати, що рішення про надання вихідного дня на Великдень для робітника залишається за роботодавцем. Тому не все втрачено!

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі працюватиме громадський транспорт на Великдень та у поминальні дні.

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Новости Днепра про Чи буде у дніпрян додатковий вихідний після ВеликодняУкраїнська

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