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  • Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусами

Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусами

Сьогодні 14:00
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Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких також беруть участь росіяни та білоруси.

Новости Днепра про Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусами

Відповідний наказ було оприлюднено на сайті міністерства. 

Згідно з офіційним документом, спортивні федерації зобов’язані моніторити участь спортсменів з РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту. Українським збірним не можна брати участь у таких змаганнях.

У разі виявлення участі спортсменів з Росії та Республіки Білорусь у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них.

Новости Днепра про Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусами

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Новости Днепра про Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусамиУкраїнська Новости Днепра про Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусамиРусский

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