Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусами

Відповідний наказ було оприлюднено на сайті міністерства.
Згідно з офіційним документом, спортивні федерації зобов’язані моніторити участь спортсменів з РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту. Українським збірним не можна брати участь у таких змаганнях.
У разі виявлення участі спортсменів з Росії та Республіки Білорусь у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них.
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