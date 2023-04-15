Українським спортсменам офіційно заборонили брати участь в одних змаганнях з росіянами та білорусами

Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, в яких також беруть участь росіяни та білоруси.

Відповідний наказ було оприлюднено на сайті міністерства.

Згідно з офіційним документом, спортивні федерації зобов’язані моніторити участь спортсменів з РФ та Білорусі у міжнародних змаганнях та інформувати про це Мінмолодьспорту. Українським збірним не можна брати участь у таких змаганнях.

У разі виявлення участі спортсменів з Росії та Республіки Білорусь у змаганнях, українські делегації мають бути відкликані з них.

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