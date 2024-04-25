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  • БК “Дніпро” – вдруге став чемпіоном української Суперліги з баскетболу

БК “Дніпро” – вдруге став чемпіоном української Суперліги з баскетболу

Сьогодні 16:48
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Визначився переможець фінальної серії за "золото" чоловічої Суперліги України з баскетболу.

Новости Днепра про БК

“Дніпро” здобув свій другий титул Суперліги в історії, здолавши “Рівне” у фінальній серії — 2:0. Вирішальний матч-відповідь переможці регулярного чемпіонату виграли з розгромною різницею у 21 очко.

Напередодні пройшов фінал Суперліги України з баскетболу. У завершальному матчі зустрілися команди Дніпро та Рівне.

Перший матч, проведений у Дніпрі, закінчився на користь домашньої команди з рахунком 75:63.

Другий матч відбувся у Рівному. У першому таймі команди разом набрали 45 очок, з яких 26 було забито Дніпром.

У другому таймі Дніпро збільшив свою перевагу, що призвело до їхньої перемоги у матчі та в серії загалом.

Підсумковий рахунок матчу Рівне – Дніпро становив 50:71 (11:12, 8:14, 19:25, 12:20).

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