Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину

Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину

Сегодня 13:40
просмотров

В Кривом Роге исчезла 41-летняя женщина.

Новости Днепра про Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину

Об этом сообщили криворожские правоохранители.

В Кривом Роге и Днепропетровской области четвертые сутки ищут Анну Веремейчук, которая вышла из дома и не вернулась.

По данным правоохранителей, последний раз ее видели 10 апреля, когда Анна ушла из своего дома и связь с ней оборвалась.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 см, среднего телосложения, со светлыми волосами. Вышла из дома в темно-синей куртке и брюках черного цвета.

Если Вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении без вести пропавшей женщины, просьба сообщить в отделение полиции № 3 Криворожского районного управления полиции по телефонам: (098) 650 02 01, (067) 110 16 42 или 102.

В Кривом Роге также ищут женщину, пропавшую в конце января и мужчину, с которым оборвалась связь в начале апреля.

Читайте также:

Новости Днепра про Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщинуУкраїнська Новости Днепра про Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщинуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 11:53
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

    В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.

    Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху
    Новости Днепра
    Вчера 18:43
    Как в Днепре и области будут работать храмы на Пасху

    В воскресенье, 16 апреля, православные христиане и греко-католики будут отмечать…

    В Днепре 14, 17, 18, 19, 20 и 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса
    Новости Днепра
    Вчера 14:39
    В Днепре 14, 17, 18, 19, 20 и 21 апреля будут выключать свет на 9 часов: адреса

    Важная информация!

    На Днепропетровщине сегодня прогремят громкие взрывы
    Новости Днепра
    Вчера 11:39
    На Днепропетровщине сегодня прогремят громкие взрывы

    Но не игнорируйте тревогу!

    Последние новости

    «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении
    «В ближайшее время все это увидят и почувствуют»: глава ГУР об украинском контрнаступлении

    Кирилл Буданов прокомментировал последние "сливы" документов в США и ответил, повлияет ли это на долгожданное контрнаступление.

    Сегодня 13:11
    0
    просмотров
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето
    Главные пасхальные приметы: привлечь удачу, благосостояние и узнать прогноз погоды на лето

    В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних времен люди верили, что это не обычный день, а время, когда можно привлечь удачу в дом, а главное для этого – соблюдать традиции. Также день считался полным разных примет. Журналисты…

    Сегодня 12:47
    просмотров
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось
    Жители Днепра начали получать новые платежи за газ: что изменилось

    Горожанам начали поступать новые платежи за газ.

    Сегодня 12:28
    0
    просмотров
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)
    В Каменском есть угроза наводнения из-за повышения воды в реке Днепр (ФОТО)

    В Днепропетровской области сохраняется угроза подтоплений.

    Сегодня 11:53
    0
    просмотров
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи
    Будет ли у днепрян дополнительный выходной после Пасхи

    Мы привыкли, что если государственный праздник выпадает на субботу или воскресенье, то потом у нас будет дополнительный выходной.

    Сегодня 11:44
    0
    просмотров
    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)
    Столб черного дыма видно на весь район: в Днепре на ж/м Ломовском произошел пожар (ФОТО)

    В Днепре загорелась фура.

    Сегодня 10:48
    0
    просмотров
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу
    В Днепре лечат гребца, попавшего под танковый обстрел и потерявшего ногу

    В Днепре лечат спортсмена, потерявшего ногу из-за серьезного ранения.

    Сегодня 10:27
    0
    просмотров
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля
    Минус 500 окупантов в сутки: Генштаб обновил потери россии на 14 апреля

    В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 14 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 14 апреля
    Планируйте маршрут: как работает общественный транспорт в Днепре 14 апреля

    14 апреля 2023 года электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре снова «заминировали» АТБ, СБУ, суды, школы, больницы и мосты: подробности
    В Днепре снова «заминировали» АТБ, СБУ, суды, школы, больницы и мосты: подробности

    Сообщили о минировании вчера, 13 апреля.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх