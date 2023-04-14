Вышла из дома и не вернулась: на Днепропетровщине четвертые сутки ищут 41-летнюю женщину

В Кривом Роге исчезла 41-летняя женщина.

Об этом сообщили криворожские правоохранители.

В Кривом Роге и Днепропетровской области четвертые сутки ищут Анну Веремейчук, которая вышла из дома и не вернулась.

По данным правоохранителей, последний раз ее видели 10 апреля, когда Анна ушла из своего дома и связь с ней оборвалась.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170 см, среднего телосложения, со светлыми волосами. Вышла из дома в темно-синей куртке и брюках черного цвета.

Если Вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении без вести пропавшей женщины, просьба сообщить в отделение полиции № 3 Криворожского районного управления полиции по телефонам: (098) 650 02 01, (067) 110 16 42 или 102.

В Кривом Роге также ищут женщину, пропавшую в конце января и мужчину, с которым оборвалась связь в начале апреля.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: